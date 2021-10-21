ترامب وبشكل مفاجئ يعلن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الإجتماعي

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الخميس، إطلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي، على غرار تويتر وفيسبوك.

ونشرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، فجر اليوم الخميس، بيانا جديدا، أكدت من خلاله أن الرئيس الأمريكي السابق قد أعلن إطلاقه شبكة ترامب سوشيال للتواصل الاجتماعي.

وأفادت مجموعة ترامب بأنها ستصبح شركة أو مجموعة مدرجة في البورصة كبديل لوسائل الإعلام الليبرالية، على أن تطلق شبكة اجتماعية باسم "تروث سوشيال TRUTH Social".

وادعى ترامب أن حركة طالبان تتمتع بحضور كبير على "تويتر"، في حين تم إسكاته، رغم كونه رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية، عن التغريد على شبكة التواصل الاجتماعي نفسها، وهو ما دفعه إلى التفكير في إطلاق شبكة تواصل اجتماعي جديدة.

وأشار دونالد ترامب إلى أن منصة التواصل الاجتماعي الجديدة ستنطلق، بشكل تجريبي، الشهر المقبل، على أن تكون متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

ويذكر أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد هدد، غير مرة، بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي جديدة ومختلفة، عقب تعرض حساباته للإغلاق على منصات تويتر وفيسبوك وانستغرام