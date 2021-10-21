محافظ شبوة بن عديو في جتماع مع وفد من وزارة الكهرباء المناقشة الأوضاع المعلقة بالقطاع

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عقد صباح اليوم إجتماع في مدينة عتق ضم محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الكهرباء عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة ورئيس لجنة الإشراف على منحة وقود الكهرباء المهندس رامي الشيباني.

وناقش الإجتماع عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع قطاع الكهرباء في المحافظة وسبل تطويره وتحسين خدماته ومعالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تعترضه ومنها ما يتعلق بتحسين وضع الشبكات الحالية وزيادة القدرة التوليدية وقيام المحافظة بدورها وإلتزاماتها المترتبة على منحة الوقود السعودية المقدمة لمحطات الكهرباء العاملة في المحافظات والمناطق المحررة حيث تم بهذا الخصوص الإتفاق على عدد من المخارج والتدابير العملية بشأنها.

وأكد المحافظ بن عديو الاستعداد الكامل للمحافظة لتنفيذ كافة الإلتزامات التي عليها بشأن منحة الوقود السعودي ، مبديا كذلك استعداد المحافظة لبذل جهود مضاعفة لزيادة حجم الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها على المشتركين في خدمة الطاقة الكهربائية.

وأشار المحافظ إلى تطلع قيادة المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية بالمحافظة ، مجدداً التأكيد على استمرار قيادة المحافظة في دعم قطاع الكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة له والمساهمة في تذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها.

هذا و تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة جملة من القضايا وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها وكذا الإحتياجات والمتطلبات الضرورية والملحة لها ، كما قاموا بزيارة تفقدية لمحطة التوليد التابعة لها والتي تشتمل على أثناء عشر ميجاوات من الطاقة التابعة للمؤسسة يعمل منها حاليا ثمانية ونصف ميجا وكذا عشرين ميجاوات من الطاقة المشتراه.