طالب برفع الحصار فوراً عن عبدية «مأرب».. بيان هام من مجلس الأمن الدولي بشأن إيقاف الحرب في اليمن و إنهيار العملة.. تفاصيل

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طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء مليشيات الحوثي الإرهابية برفع الحصار فورا عن مديرية العبدية في محافظة مأرب والوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى اليمن.
وعبر مجلس الأمن في بيان صدر بإجماع أعضائه (15 دولة)،خلال اجتماع عقد تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط عن قلقه من تعثر مساعي السلام في اليمن داعيا الاطراف الى التعاون الجاد مع المبعوث الاممي.
وحذر المجلس من خطر عدم صيانة خزان صافر، محملاً المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التعثر.. معرباً عن تأييده ودعمه لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المجلس الأطراف اليمنية إلى التنفيذ البناء لاتفاق الرياض، مشددًا على التزامه الكامل بوحدة وسيادة واستقرار اليمن .
وأعرب عن "القلق العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار جنوبي اليمن".
وحث "الحكومة الشرعية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي".
وشدد المجلس على تقديم "الدعم الثابت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ".
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسلم الدبلوماسي السويدي غروندبرغ مهامه، وهو رابع مبعوث أممي إلى اليمن، بعد البريطاني مارت غريفيث، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمغربي جمال بن عمر.