منتخبنا يواجه مصر في ختام بطولة كرة القدم الخماسية لاتحاد الشباب العربي

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يلتقي منتخب الجالية اليمنية بمصر للكرة الخماسية بالمنتخب المصري في ختام بطولة كأس شباب الاتحاد العربى للابداع والابتكار لكرة القدم الخماسية والمقرر لها يوم الجمعة القادمة ضمن فعاليات تطوير العمل العربي المشترك و التي يشاراك فيها 6 دول عربية والتي سوف تقام على ملاعب المحروسة في تمام الساعة الثانية ظهرا.
ويحضر اللقاء لفيف من قيادات الاتحاد برئاسة على القحيف وشخصيات عامة ورياضية من مصر و العالم العربي.
وصرح ماجد الإسى الأمين العام للاتحاد الشباب العربي بأهمية الفعاليات الرياضية بين دول الاتحاد كما أكد السيد صلاح عبد التواب بأن جمهورية مصر العربية تحتضن الاخوة الاشقاء العرب بكل ترحاب وود على أن تقام الفعاليات القادمة في بلد عربي شقيق وذلك لتقارب الشباب العربي.
بينما علق هاني فوزى مستشار قطاع الرياضة بالاتحاد بأن فعاليات قطاع الرياضة يشهد طفره بين شباب العرب لاكتسابهم اللياقة البدنية واستثمارها لخدمة البلدان العربية وتحقيق مزيدا من إنجازات الشباب العربي في جميع المحافل الرياضية واعدا بمشروع عربي للموهبين في كرة القدم على المستوى العربي سيكون نموذج يسير على دربه جميع دول العالم بدعم واستثمار اتحاد الشباب العربي.