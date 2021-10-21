منتخبنا يواجه مصر في ختام بطولة كرة القدم الخماسية لاتحاد الشباب العربي بـ«القوة 59».. خطوة أمريكية جديدة للتعامل عسكريًا مع إيران "واتس آب" تعلن عن إضافة زر جديد مرتبط بمكالمات الفيديو والصوتية الجماعية.. تعرف عليه النفط وفرنسا ومآرب أخرى.. لهذه الأسباب يزور أردوغان 3 دول إفريقية بوفد كبير ورفيع اسعار النفط ترتفع لمستوى لم يتوقعه أحد..هل يتخطّى 100 دولار للبرميل ؟ الفريق «الأحمـر» يطلع على تطورات العملية العسكرية في شبوة أمريكا تعلن عن مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي رفيع تابع لـ”حزب الله“ في اليمن من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب مارب.. العميد ”ذياب القبلي“ يعلن عن انتصارات ميدانية ويؤكد استمرار المعارك حتى استكمال التحرير أول حراك ديبلوماسي لسفير يمني يعرض الجرائم الحوثية بحق محافظة مأرب يقوده د/ سالم العرادة الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة
أضاف تطبيق "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" زراً جديداً يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة.
وطبقاً لصحيفة "ذي صن"، فإن هذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.
وكانت شركة "واتس آب" أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، وهو ما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات "واتس آب" الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلاً من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.
وطبقاً للإضافة الجديدة، يمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة "واتس آب" والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية.
وجعل هذا "واتس آب" أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل "زووم" و"جوجل ميت".
ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.
المتحدث باسم "واتس آب" قال لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "إننا نجعل من السهل التواصل تلقائياً مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة".
ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة "واتس آب" (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.
وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.
وستظهر المكالمة أيضاً في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.
وتقول شركة "واتس آب" أيضاً إن الزر الجديد يقدم "نغمة رنين مميزة أخف".
التحديث الجديد أصبح متاحاً الآن على نطاق واسع، لذا تحقق من تحديث التطبيق من متجر تطبيقات "آيفون" أو متجر "جوجل بلاي" على أندرويد.