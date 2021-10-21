"واتس آب" تعلن عن إضافة زر جديد مرتبط بمكالمات الفيديو والصوتية الجماعية.. تعرف عليه

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أضاف تطبيق "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" زراً جديداً يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة.

وطبقاً لصحيفة "ذي صن"، فإن هذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.

وكانت شركة "واتس آب" أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، وهو ما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات "واتس آب" الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلاً من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.

وطبقاً للإضافة الجديدة، يمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة "واتس آب" والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية.

وجعل هذا "واتس آب" أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل "زووم" و"جوجل ميت".

ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

المتحدث باسم "واتس آب" قال لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "إننا نجعل من السهل التواصل تلقائياً مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة".

ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة "واتس آب" (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

وستظهر المكالمة أيضاً في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

وتقول شركة "واتس آب" أيضاً إن الزر الجديد يقدم "نغمة رنين مميزة أخف".

التحديث الجديد أصبح متاحاً الآن على نطاق واسع، لذا تحقق من تحديث التطبيق من متجر تطبيقات "آيفون" أو متجر "جوجل بلاي" على أندرويد.