الفريق «الأحمـر» يطلع على تطورات العملية العسكرية في شبوة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو، لمتابعة المستجدات الميدانية والاطلاع على جهود البناء والتنمية بالمحافظة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى مستجدات الوضع الميداني وأحوال المقاتلين الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية، علاوة على سير عمل المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية وجهودها الحثيثة في بناء وتنمية المحافظة وتلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود المبذولة وبالبطولات التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل لأحرار في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية الإيرانية، مؤكداً بأن النصر حليف أبناء الشعب اليمني وأبطاله من الجيش والمقاومة في ظل استمرار تكاتفهم وتلاحمهم خلف القيادة السياسية ضد جماعة الحوثي الانقلابية وممارساتها الإجرامية.

وجدد نائب رئيس الجمهورية، شكره وتقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة المصيرية المشتركة.

من جانبه عبر محافظ محافظة شبوه عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً بأن السلطة المحلية وكافة أبناء شبوة الأحرار مستمرون في المعركة الوطنية المقدّسة حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد الذي ينشده كل اليمنيين.

وكان أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد شنوا صباح اليوم الأربعاء،هجوما عنيف ضد عناصر ميليشيات الحوثي في عدة محاور لجبة بيحان بمحافظة شبوة.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة وصلت قبل قليل إلى منطقة العكدة وقطعت الخط الرابط بين مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الصفراء والسليم بجبهة بيحان في محافظة شبوة.

وأكد المصدر أن مواجهات شرسة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في السليم ببيحان بشبوة إثر هجوم للجيش الوطني والمقاومة لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون قبل أسابيع.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 163 وجبل السويدا صباح اليوم