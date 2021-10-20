الفريق «الأحمـر» يطلع على تطورات العملية العسكرية في شبوة أمريكا تعلن عن مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي رفيع تابع لـ”حزب الله“ في اليمن من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب مارب.. العميد ”ذياب القبلي“ يعلن عن انتصارات ميدانية ويؤكد استمرار المعارك حتى استكمال التحرير أول حراك ديبلوماسي لسفير يمني يعرض الجرائم الحوثية بحق محافظة مأرب يقوده د/ سالم العرادة الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة تحطّم طائرة مدنية لدى إقلاعها ونجاة كل ركابها البنك المركزي يوجه تحذيراً للتجار والمواطنين بشأن حسابات الأرصدة لدى شركات الصرافة مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران بناقشان الملف النووي تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن قيادي في حزب الله الإرهابي يقود قوات في اليمن وسوريا.
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية، في بلاغ نشره عبر حسابه في "تويتر"، إن "هيثم علي طبطبائي يعتبر من القيادات العسكرية الرئيسية في تنظيم حزب الله الإرهابي من خلال عمله كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا".
وأوضح، أن "طبطبائي ساعد حزب الله على زعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي أدى إلى قيام الخارجية الأمريكية بتصنيفه كإرهابي عالمي عام 2016م".
وتابع برنامج مكافآت، "إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تحصل على مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار".
وكانت الحكومة اليمنية، أكدت سابقا وجود عناصر من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.