أمريكا تعلن عن مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي رفيع تابع لـ”حزب الله“ في اليمن

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 278

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن قيادي في حزب الله الإرهابي يقود قوات في اليمن وسوريا.



وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية، في بلاغ نشره عبر حسابه في "تويتر"، إن "هيثم علي طبطبائي يعتبر من القيادات العسكرية الرئيسية في تنظيم حزب الله الإرهابي من خلال عمله كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا".



وأوضح، أن "طبطبائي ساعد حزب الله على زعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي أدى إلى قيام الخارجية الأمريكية بتصنيفه كإرهابي عالمي عام 2016م".



وتابع برنامج مكافآت، "إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تحصل على مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار".



وكانت الحكومة اليمنية، أكدت سابقا وجود عناصر من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.