الفريق «الأحمـر» يطلع على تطورات العملية العسكرية في شبوة أمريكا تعلن عن مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي رفيع تابع لـ”حزب الله“ في اليمن من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب مارب.. العميد ”ذياب القبلي“ يعلن عن انتصارات ميدانية ويؤكد استمرار المعارك حتى استكمال التحرير أول حراك ديبلوماسي لسفير يمني يعرض الجرائم الحوثية بحق محافظة مأرب يقوده د/ سالم العرادة الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة تحطّم طائرة مدنية لدى إقلاعها ونجاة كل ركابها البنك المركزي يوجه تحذيراً للتجار والمواطنين بشأن حسابات الأرصدة لدى شركات الصرافة مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران بناقشان الملف النووي تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية
قال قائد اللواء 143 مشاه العميد ذياب القبلي، الاربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل تصدوا لكل هجمات المليشيا الحوثية الإيرانية وحققوا انتصارات ميدانية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب، مؤكداً أن المعارك مستمرة حتى استعادة الدولة وتحرير كل شبر في البلاد.
وقال العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، من الخطوط الأمامية جنوب مارب، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل تخوض معركة استنزاف واسعة ضد مرتزقة إيران الذين اعتدوا على أبناء الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية بما فيها محافظة مارب.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة، خلال الساعات الماضية، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران.
وأضاف القبلي: "هدفنا كبير وهو تحرير اليمن واستعادة الدولة من عبيد إيران وقريباً بإذن الله سينتهي زيف المليشيا الحوثية والتضليل الذي تمارسه على أبناء الشعب اليمني".
ولفت إلى ان المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، مشيداً بالإلتفاف المجتمعي الكبير في عموم محافظات الجمهورية خلف قوات الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية للدفاع عن الهويّة والمكتسبات الوطنية.
ووجه قائد اللواء 143 مشاه، رسالة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن لا يتركوا أولادهم فريسة للحوثي يرسلهم إلى المحرقة، مؤكداً أن هذا العدو الغاشم عبد إيران يستغفل أبناء اليمن ولا يكترث لمصيرهم.
وقال إن الضابط الإيراني الإرهابي حسن إيرلو هو من يتحكم اليوم بالمليشيا الحوثية التي لم يعد لها أي رأي أو قرار في الوضع.. مؤكداً أن اليمن ستنتصر ضد إيران وأذنابها قريباً بإذن الله.
وعبر العميد القبلي، عن شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على يقدمونه من إسناد جوي ودعم لوجستي للقوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد أدوات إيران، مؤكداً أن هذا الموقف لن ينساه اليمنيون وسيخلده التاريخ.