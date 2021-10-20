أول حراك ديبلوماسي لسفير يمني يعرض الجرائم الحوثية بحق محافظة مأرب يقوده د/ سالم العرادة

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بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو، تعزيز العلاقات الأخوية ومجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
. واستعرض السفير العرادة آخر المستجدات والتطورات والأحداث على الساحة اليمنية والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وكذا حصارها الجائر لمديرية العبدية في محافظة مأرب واقتحامها للكثير من قراها وقتل واعتقال الكثير من أبناءها، وكذلك استمرار قصفها للمدن والقرى المكتظة بالسكان المدنيين في مأرب ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة..
شاكرا جهود موريتانيا في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ودعمها للملف اليمني في المحافل الحقوقية الدولية. من جانبه أكد المفوض الموريتاني، على موقف بلاده الدائم تجاه اليمن ودعمها لكل الجهود لحماية حقوق الإنسان.