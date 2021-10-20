الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شدد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، الأربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

جاء ذلك، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو ، جمع رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن “الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة” المعتمدة لدى اليمن، مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك”.

وقال الحساب الرسمي للسفارة البريطانية لدى اليمن، في “تويتر”، إن ” سفراء الدول الخمس، جددوا دعمهم لجهود رئيس الوزراء لتحسين أداء الحكومة”، وشدد السفراء “على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض”.

كما دعا السفراء، “كافة الأطراف إلى تسهيل عمل الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية والأمن للمواطنين”، دون مزيد من التفاصيل.

ويتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.