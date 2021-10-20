الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة تحطّم طائرة مدنية لدى إقلاعها ونجاة كل ركابها البنك المركزي يوجه تحذيراً للتجار والمواطنين بشأن حسابات الأرصدة لدى شركات الصرافة مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران بناقشان الملف النووي تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية إصابة أكثر من 12 مدنياً جراء قصف الحوثي حياً سكنياً بمدينة مأرب السعودية تناشد مجلس الأمن بخصوص إسرائيل و الأراضي العربية المحتلة بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل المدرب الشهير يرحل عن تدريب النادي توجيهات اميربة بتشكيل لجنة لوضع الضوابط .. تمهيدا لقرار العفو العام عن المعارضين
تحطّمت طائرة كانت تقل 21 شخصا، الثلاثاء، لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكّن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.
وأعلن ستيفن وودارد السرجنت في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحافي “نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من ثلاثة أفراد”.
ووقع الحادث بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. والطائرة التي تعمل بمحركين هي من طراز مكدونال دوغلاس وكانت متّجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ. ووفق المسؤول أصيب شخص واحد بجروح طفيفة. وقال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة. وتابع “كانوا مصدومين للغاية”، مشددا على أن الحادث “انتهى بأفضل طريقة ممكنة”.