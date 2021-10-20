الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة تحطّم طائرة مدنية لدى إقلاعها ونجاة كل ركابها البنك المركزي يوجه تحذيراً للتجار والمواطنين بشأن حسابات الأرصدة لدى شركات الصرافة مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران بناقشان الملف النووي تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية إصابة أكثر من 12 مدنياً جراء قصف الحوثي حياً سكنياً بمدينة مأرب السعودية تناشد مجلس الأمن بخصوص إسرائيل و الأراضي العربية المحتلة بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل المدرب الشهير يرحل عن تدريب النادي توجيهات اميربة بتشكيل لجنة لوضع الضوابط .. تمهيدا لقرار العفو العام عن المعارضين
وجه البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، تحذيرا للتجار والمواطنين، بشأن حسابات الأرصدة.
وأهاب البنك المركزي اليمني، في بيان له، بجميع التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين.
كما حذر البنك، التجار والمواطنين، من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.
وأشار البنك في بيانه، أنه تحذير جاء بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م.
وأوضح أن القانون حدد أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي، وعمليات الحوالات المالية فقط.
وأكد أن من يخالف القانون يكون عرضة لمصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، إذا تم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.