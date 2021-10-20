مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز

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أفادت مصادر عسكرية، الاربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، بمصرع قيادي حوثي، بنيران قيادي آخر، في صراعات داخلية بمحافظة تعز (وسط اليمن).
وقال نائب رئيس شعبة التوجيه في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن القيادي الحوثي "فواز مجلي" لقي مصرعه، أمس، على يد القيادي الآخر "وسيم هادي" بمنطقة الستين، شمالي تعز.
وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن القياديان الحوثيان من سكان منطقة المطار القديم، وكانا قد غادراها بعد تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني.
وشهدت منطقة الستين شمالي تعز، حوادث مماثلة، خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن الصراعات الداخلية بين قيادات المليشيا على النفوذ والجبايات المالية.