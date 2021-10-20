الدول الـ5 العظمى تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وتسهيل عمل الحكومة تحطّم طائرة مدنية لدى إقلاعها ونجاة كل ركابها البنك المركزي يوجه تحذيراً للتجار والمواطنين بشأن حسابات الأرصدة لدى شركات الصرافة مصرع قيادي حوثي بنيران قيادي آخر بتعز وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران بناقشان الملف النووي تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية إصابة أكثر من 12 مدنياً جراء قصف الحوثي حياً سكنياً بمدينة مأرب السعودية تناشد مجلس الأمن بخصوص إسرائيل و الأراضي العربية المحتلة بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل المدرب الشهير يرحل عن تدريب النادي توجيهات اميربة بتشكيل لجنة لوضع الضوابط .. تمهيدا لقرار العفو العام عن المعارضين
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي ملف المحادثات النووية الإيرانية.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن بن فرحان "استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي".
وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".
كما بحث الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، فضلا عن "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".