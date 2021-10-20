تركيا توجه انتقادا حادا للخارجية المصرية

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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استنكرت أنقرة، بيانا صادرا عن القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر واليونان وقبرص لمناقشة قضية شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن القاهرة لا تدرك الجهة التي يجب أن تتعاون معها بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن هذه القمة "هي تعبير جديد عن السياسات العدائية من قبل اليونان تجاه تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص". وأضافت الخارجية التركية في البيان أن "هذا الإعلان هو مؤشر على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي للتعاون في شرق البحر المتوسط".

وورد في بيان الخارجية أنه "أظهرنا للأصدقاء والأعداء أنه لا يمكن لأي مبادرة في شرق البحر الأبيض المتوسط أن تنجح دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيها". وقال البيان إن تركيا تدعم مشاريع الطاقة التي من شأنها زيادة التعاون بين دول المنطقة، ومع ذلك، يجب ألا تتجاهل هذه المشاريع حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك ويجب أن تكون شاملة.

وأكدت الخارجية أن تركيا ستقوم بحماية جرفها القاري للحفاظ على حقها وحق القبارصة الأتراك، وأنها ستقوم بالرد على من يريد انتهاك جرفها القاري من أجل إحداث توتر في شرق البحر المتوسط.

وأشارت الخارجية إلى تأييدها للبيان الذي أصدرته وزارة خارجية الجمهورية التركية لشمال قبرص. وقالت الخارجية إنه لا يمكن بدء عملية مفاوضات جديدة قبل المساواة للشعب القبرصي التركي.