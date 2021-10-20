إصابة أكثر من 12 مدنياً جراء قصف الحوثي حياً سكنياً بمدينة مأرب

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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افادت مصادر محلية بإصابة مدنيين بينهم أطفال، الأربعاء 20 اكتوبر/تشرين الأول، اثر استهداف جماعة الحوثي حيا سكنيا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وذكرت المصادر أن أكثر من 12 مدنيين أصيبوا جراء القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف الأحياء الشمالية للمدينة .

وكثفت الجماعة خلال الآونة الأخيرة من هجماتها الصاروخية وبالطائرات المفخخة على مدينة مأرب، موقعة عشرات القتلى والجرحى في أوساط المدنيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مقتل وإصابة 108 مدنياً بينهم نساء وأطفال في هجمات صاروخية وبطائرات مُسيّرة شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية بالمدينة، خلال الفترة من 3 أبريل /نيسان 2021، حتى 3 أكتوبر /تشرين الأول.