مصادر مطلعة تكشف عن وضع خطير جدا في العبدية جنوبي مأرب وتطالب بسرعة التدخل

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر محلية وحقوقية مطلعة، اليوم الاربعاء، جانبا من صور الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، في العبدية جنوبي مأرب، بعد سيطرتها على اجزاء من المديرية.

وقالت المصادر لموقع «مأرب برس الإخباري» ان الحوثيين مستمرين بعمليات اختطاف واسعة للمدنيين في العبدية، وقد امتلئت إدارة امن المديرية ومدارس في المنطقة، بالمختطفين.

وذكرت المصادر بأن المعلومات المتوفرة تتحدث عن أكثر من 500 مخطتف من ابناء العبدية.

المصادر عبرت عن خشيتها من قيام الحوثيين بأعمال انتقامية جماعية بحق المختطفين في إدارة الأمن وبعض المدارس وألحاق التهم بأطراف أخرى.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت في وقت سابق عن اقدام الحوثيين على تصفية عدد من الجرحى من ابناء المديرية، وهو ما اشارت اليه المصادر ايضا.

وفي صورة اخرى للانتهاكات الحوثية، اشارت مصادرنا الى عمليات نهب مستمرة تقوم بها المليشيات ،تطال منازل المواطنين في عدد من قرى المديرية.

المصادر ختمت حديثها معنا، بالتأكيد على أن الوضع الإنساني خطير جدا في العبدية.. مطالبة بسرعة التدخل وإغاثة الاهالي.

واستمر حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية نحو ثلاثة اسابيع كاملة، (من نهاية سبتمبر حتى منتصف اكتوبر الجاري) اضطر بعدها مقاتلوا القبائل للانسحاب من بعض المناطق من بينها مركز المديرية، بعد نفاد الذخيرة والغذاء.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك اشار يوم امس خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ مأرب سلطان العرادة، الى ما تتعرض له مديرية العبدية التي تضم 37 الف نسمة من جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل مليشيات الحوثي، وقصف قرى ومنازل المدنيين واستهداف مشفاها الوحيد..لافتا الى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة للتعامل مع الكارثة الإنسانية القائمة، والقصور الكبير في استجابة المنظمات الأممية والدولية لدعم هذه الجهود.

معين عبدالملك، دعا المنظمات الأممية والدولية الى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب، والهجمات المتكررة بالصورايخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.