معركة في مأرب مصيرية لليمن والعرب.. رئيس الحكومة يعد المحافظ العرادة بتقديم كامل الدعم ويوجه دعوة للمنظمات

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المعركة في مأرب بأنها مصيرية لليمن والعرب جميعا وبوابة لتحقيق النصر حتى استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفقاً لما نقلته عنه وكالة سبأ الحكومية.

وأكد معين عبدالملك، ان الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ستقدم كل الدعم والإمكانات وتسخيرها من اجل الانتصار في هذه المعركة الوجودية.

كما أكد دعم الحكومة الكامل لجهود السلطة المحلية بمأرب في التعامل مع الوضع الإنساني، واسنادها بكل الإمكانات المتاحة للمعركة في مأرب التي تقاتل في معركة مصيرية لليمن والعرب جميعا، وبوابة لتحقيق النصر حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

واشار الى ان اليمنيون يقاتلون عن حريتهم ويدافعون عن الجمهورية والمواطنة المتساوية واثقين من حتمية انتصار قضيتهم العادلة مهما كانت التضحيات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الحكومة امس، مع محافظ مارب سلطان العرادة، اطلع فيه على مستجدات الأوضاع بالمحافظة في ظل التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي والانتهاكات والجرائم الانسانية التي ترتكبها تجاه المدنيين والنازحين.

معين اشار الى ما تتعرض له مديرية العبدية التي تضم 37 الف نسمة من جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل مليشيات الحوثي، وقصف قرى ومنازل المدنيين واستهداف مشفاها الوحيد..لافتا الى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة للتعامل مع الكارثة الإنسانية القائمة، والقصور الكبير في استجابة المنظمات الأممية والدولية لدعم هذه الجهود.

كما استمع الى تقرير حول الأوضاع العسكرية في مأرب والمعارك التي يخوضها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في عدد من الجبهات، والثبات والمعنويات العالية في ترتيب الصفوف واستعادة زمام المبادرة بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية،وفق سبأ.

وحيا رئيس الوزراء الاستبسال والصمود والالتفاف الشعبي والقبلي في هذه المعركة المصيرية والعزيمة العالية للابطال الميامين لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومشروعه العنصري والدخيل على هوية وعروبة اليمن.

الى ذلك دعا رئيس الحكومية اليمنية معين عبدالملك، المنظمات الأممية والدولية الى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب، والهجمات المتكررة بالصورايخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.