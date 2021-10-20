الجيش الوطني يعلن عن عمليات عسكرية واسعة لتحرير بيحان ومواقع جديدة في قبضة الجيش

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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شن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم الأربعاء،هجوما عنيف ضد عناصر ميليشيات الحوثي في عدة محاور لجبة بيحان بمحافظة شبوة.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة وصلت قبل قليل إلى منطقة العكدة وقطعت الخط الرابط بين مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الصفراء والسليم بجبهة بيحان في محافظة شبوة.

وأكد المصدر أن مواجهات شرسة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في السليم ببيحان بشبوة إثر هجوم للجيش الوطني والمقاومة لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون قبل أسابيع.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 163 وجبل السويدا صباح اليوم