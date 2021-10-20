الجيش الوطني يعلن عن عمليات عسكرية واسعة لتحرير بيحان ومواقع جديدة في قبضة الجيش عاجل: شبوة تعلن انطلاق عملية التحرير و”بن عديو“ يشرف على سير المعارك.. تحرير معسكراللواء 163 و”السويدا“ والتقدم مستمر الإمارات وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وزير الداخلية يعقد إجتماع موسع مع قيادات عسكرية وأمنية في حضرموت فيسبوك تعلن حذف وتوقيف 1000 حساب في السودان هل ينفجر الوضع عسكرياً بعد قصف الطيران الروسي نقطة عسكرية تابعة لتركيا مقتل وإصابة 10 آلاف طفل يمني منذ 2015 تشييع عدد من ضباط الجيش الوطني ”عبَدية مأرب“.. صراع شرس على إيقاع مأساة اليمن المتجددة (تقرير) قوات ”الشرعية“ تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع جنوب مأرب
أعلنت قوات الجيش الوطني، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الثلاث التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية نهاية الشهر الفائت بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان ”عملية التحرير انطلقت، فجر اليوم، من مناطق الصفراء والسليم بمديرية عسيلان غربي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع، مع استمرار المعارك والاشتباكات حتى اللحظة".
وأوضحت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء163، وجبل السويدا وان المحافظ محمد بن عديو يشرف على سير المعارك، مؤكدة ان التقدم مستمر وان العدو في حالة انهيار كبيرة.
وتسعى قوات الجيش والمقاومة لتحرير مديريات بيحان الثلاث (عسيلان وبيحان وعين)، وقطع طرق إمداد الحوثيين في مدينة "حريب" شرقي مارب.