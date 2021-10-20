عاجل: شبوة تعلن انطلاق عملية التحرير و”بن عديو“ يشرف على سير المعارك.. تحرير معسكراللواء 163 و”السويدا“ والتقدم مستمر

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلنت قوات الجيش الوطني، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الثلاث التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية نهاية الشهر الفائت بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان ”عملية التحرير انطلقت، فجر اليوم، من مناطق الصفراء والسليم بمديرية عسيلان غربي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع، مع استمرار المعارك والاشتباكات حتى اللحظة".

وأوضحت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء163، وجبل السويدا وان المحافظ محمد بن عديو يشرف على سير المعارك، مؤكدة ان التقدم مستمر وان العدو في حالة انهيار كبيرة.

وتسعى قوات الجيش والمقاومة لتحرير مديريات بيحان الثلاث (عسيلان وبيحان وعين)، وقطع طرق إمداد الحوثيين في مدينة "حريب" شرقي مارب.