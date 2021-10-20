الإمارات وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

عدد القراءات 214

كشف مسؤول إسرائيلي قرب توقيع بلاده شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، وذلك في غضون 9 أشهر.

وقال السفير الإسرائيلي المعين لدى الإمارات أمير حايك، إن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الإماراتيالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية إسرائيل يائير لبيد، في يونيو (حزيران) الماضي بأبوظبي، شهد الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون 9 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) كلاماً للسفير الإسرائيلي عن وجود إمكانات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز حجم التبادل التجاري.

وقال حايك إن أورنا باربيافاي، وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أكدت له خلال لقاء جمعهما التزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية.

من جهة أخرى، اختتمت بعثة تجارية إسرائيلية زيارة استمرت يومين إلى إمارة أبوظبي، بصفتها جزءاً من الوفد التجاري الأوسع «ما وراء الأعمال 2» الذي ينظمه كل من معهد إسرائيل للتصدير وبنك هبوعليم، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقام أكثر من 250 رجل أعمال ومستثمراً إسرائيلياً بجولة في أبوظبي يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، التقوا خلالها نظرائهم من كبار المسؤولين من منظومة الأعمال في الإمارة، وتعرفوا على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي التي تمثل نقطة انطلاق قوية لتطوير الأعمال وتنميتها في المنطقة بشكل أوسع.

وقال محمد الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «تتشارك إمارة أبوظبي وإسرائيل بأفكارهما لتسخير الإبداع والابتكار لتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة، وتعملان للاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف. لقد شهدنا على مدار اليومين الماضيين التزاماً بتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك، إذ تتمتع قطاعات الأعمال التي تركز على الابتكار في أبوظبي، مثل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية، بالموارد والبنية التحتية المتقدمة، وتوفر كثيراً من الفرص التي تدعم طموحات الشركات الإسرائيلية التي تتطلع لتنمية أعمالها في المنطقة وخارجها». وأضاف: «لقد أسهم مكتب أبوظبي للاستثمار بدور أساسي في توطيد العلاقات بين سوقينا منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام. ونعمل من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل على زيادة الدعم للشركات الإسرائيلية التي ترغب في الاستثمار في أبوظبي، وكصلة وصل للاستفادة من الفرص التجارية المشتركة». ومن جهته، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم: «تبنى بنك هبوعليم استراتيجية ريادة تأسيس الأعمال في دول الخليج، وسيساهم الوفد التجاري الحالي في تعزيز العلاقات مع إمارة أبوظبي التي