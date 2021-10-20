فيسبوك تعلن حذف وتوقيف 1000 حساب في السودان

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت شركة «فيسبوك» إنها أغلقت شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمين لمنصتها في السودان في الأشهر القليلة الماضية، مضيفة أنها حذفت نحو ألف حساب في وقت سابق هذ الشهر، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وتأتي الخطوة فيما يخوض المدنيون والعسكريون نزاعاً حول مستقبل البلاد.

وتصاعدت المعركة بينهما من أجل كسب الرأي العام، في الأيام الأخيرة، حيث يدور معظمها على شبكة الإنترنت.

وذكرت «فيسبوك» أن إحدى الشبكتين اللتين حذفتهما، وتضمّان حســابات مزيفة، كانت مرتبطة بقوات الدعم السريع، بينما كانت الأخرى تشمل أشخاصا، قال باحثون استعانت بهم الحكومة المدنية، إنهم من مؤيدي الرئيس المخلوع عمر البشير ويحرضون على استيلاء الجيش على السلطة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت شركة «فيسبوك» إنها أغلقت شبكة تضم ما يقرب من ألف حساب وصفحة، ولديها 1.1 مليون متابع ويديرها أشخاص ذكرت الشركة أنهم على صلة بقوات الدعم السريع. ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات الدعم السريع ولا الحكومة