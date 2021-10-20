مقتل وإصابة 10 آلاف طفل يمني منذ 2015

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، مقتل وإصابة 10 آلاف طفل باليمن، منذ بداية الحرب في 2015.
جاء ذلك على لسان جيمس ألدر، الناطق باسم يونيسف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وقال ألدر إن "النزاع في اليمن تجاوز حدا مخزيا مع 10 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ بدء الحرب في مارس 2015، ما يعادل أربعة أطفال يوميا"، دون تفصيل عدد محدد للقتلى أو الجرحى.
وأضاف أن "4 من كل 5 أطفال يمنيين، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية جراء تداعيات الصراع ".
وتابع: "هناك أيضا نحو 400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، كما أن أكثر 2 مليون طفل أصبحوا خارج المدارس، فيما 4 ملايين آخرين معرضون لخطر الخروج منها".
ولفت إلى أن "هذه الأرقام تشمل فقط الأطفال الضحايا الذين تمكنت المنظمة من معرفة وضعهم، فيما هناك عدد لا يحصى من الأطفال الآخرين".