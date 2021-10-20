تشييع عدد من ضباط الجيش الوطني

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أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء 19 اكتوبر/تشرين الأول، مقتل 4 ضباط كبار من قواته، في مواجهات مع الحوثيين.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش بأنه "تم في مدينة مأرب (وسط) ، تشييع جثماني الشهيدين العميد الركن مسعد الصيادي، رئيس عمليات اللواء 143 مشاه، والعميد الركن عبد الرقيب النقاش".
وذكر أنه "كذلك تم تشييع العقيد إبراهيم علي ناجي الحجري، والرائد وسيم توفيق قائد على شديوه".
وأضاف أن الضباط الأربعة "استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإيرانية".
ولم يذكر الموقع مكانا محددا لمقتل الضباط، غير أن الأيام الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.