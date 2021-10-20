آخر الاخبار

مقتل وإصابة 10 آلاف طفل يمني منذ 2015 تشييع عدد من ضباط الجيش الوطني ”عبَدية مأرب“.. صراع شرس على إيقاع مأساة اليمن المتجددة (تقرير) قوات ”الشرعية“ تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع جنوب مأرب أول رد تركي على بيان قمة مصر واليونان وقبرص تونس تستنجد بالسعودية والإمارات الملك سليمان يصدر 8 قرارات سعودية جديدة تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حريب والجوبة خلال الساعات الماضية استئناف الصادرات واستمرار التفاوض... هل هناك عودة قريبة للعلاقات السعودية الإيرانية؟ بلاغ ضد فنانة لبنانية لترحيلها من عاصمة عربية

قوات ”الشرعية“ تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع جنوب مأرب

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 424

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، دحر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عدة مواقع جنوب مأرب وكبدتها خسائر فادحة.
 
وذكر "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية دحرت مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب مأرب وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
 
وأكد المركز أن طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش.
 
وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
 
وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديرتي الجوبة وحريب .

إقراء أيضاً
مقتل وإصابة 10 آلاف طفل يمني منذ 2015
تشييع عدد من ضباط الجيش الوطني
”عبَدية مأرب“.. صراع شرس على إيقاع مأساة اليمن المتجددة (تقرير)
تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حريب والجوبة خلال الساعات الماضية
تحسن كبير في قيمة الريال اليمني والدولار يفقد نحو 150 ريالاً من قيمته.. تعرف على
الخارجية الأميركية تكشف عن موقفها من تصعيد الحوثيين باتجاه مارب وملف انها الحرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس