تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حريب والجوبة خلال الساعات الماضية

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني يوم امس ، استعادة مواقع عسكرية واستراتيجية على أطراف مديرتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، كان الحوثيون قد سيطروا عليها في هجومهم الأخير على المحافظة .

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني نفذت "عملية عسكرية عكسية صباح اليوم تمكنت خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وأضاف المصدر ان المليشيات منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب استسلام مجموعة من العناصر. وتحدث المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات، إضافة إلى تدمير 3 عربات "أطقم عسكرية" كانت تحمل تعزيزات على أطراف حريب والجوبة.

وقال المركز إن "طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة شملت تدمير عربة (بي ام بي) وأطقم بما عليها من عتاد".

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ قواته الجوية "14عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة واس السعودية، أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (6) من الآليات العسكرية ومقتل (48) عنصراً إرهابياً".

وأكد التحالف استمرار تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت مليشيا الحوثيين قد سيطرت مطلع الشهر الجاري، على عدة بلدات ومواقع جنوب مأرب وشمال محافظة شبوة المحاذية، ما تسبب في موجات نزوح مستمرة وتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تواجهها اليمن منذ سنوات بسبب الصراع.