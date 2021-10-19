بلاغ ضد فنانة لبنانية لترحيلها من عاصمة عربية

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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تقدّم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الممثلة والمغنية اللبنانية دوللي شاهين، بعدم زعم تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وثبت كذب ادعائها، وأنها كانت مجرد دعاية لمسلسلها الجديد.

وقال المحامي أيمن محفوظ في البلاغ الذي نشرت تفاصيله صحيفة "أخبار اليوم": "ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تُدعى دوللي شاهين بتعرضها إلى اعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذُعر بين نُفوس المُواطنين، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل عليه الفنانة"..

وأضاف البلاغ: "تلك الأفعال المُستهترة، تُمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السُلطات، ومن أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نية يستحق العقوبة المقررة، حيث جرى في المادة 305 من قانون العقوبات، أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور، ولم يقم دعوى بما أخبر به، وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب هي، الإبلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها".

وتابع المحامي في بلاغه ضد دوللي شاهين، أنها تستحق العقوبة المقررة بنص المادة مادة 188 عقوبات: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام. وأشار إلى مواد الاتهام ضد دوللي شاهين، بأنها تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد، والذي تصل فيه العقوبة إلى الحبس لمده 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهم هدم القيم الأسرية وإساءة استعمال الإنترنت

وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة. وطالب محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام، ومنع دولي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورًا من مصر بعد مُحاكمتها، وتوقيع أقصى عُقوبة عليها، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر، واتخاذ اللازم قانوناً.

وكان المستشار الإعلامي لدوللي شاهين، عصام ميلاد نصر الله، قد نشر أخباراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الاعتداء عليها ودعوات لها بالشفاء، ثم بات ينشر اليوم مواد صحافية لها علاقة بأن صور الاعتداء هي جزء من مسلسل المماليك