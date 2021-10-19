آخر الاخبار

استئناف الصادرات واستمرار التفاوض... هل هناك عودة قريبة للعلاقات السعودية الإيرانية؟ بلاغ ضد فنانة لبنانية لترحيلها من عاصمة عربية تحسن كبير في قيمة الريال اليمني والدولار يفقد نحو 150 ريالاً من قيمته.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع السفير القطري الخارجية الأميركية تكشف عن موقفها من تصعيد الحوثيين باتجاه مارب وملف انها الحرب في اليمن المجتمع المدني ينتفض بمحافظة مأرب ويوجه دعوة خاصة للأمم المتحدة مصدر اقتصادي يؤكد فشل حكومة معين في انقاذ العملة ويوضح سبب انهيارها المتسارع متوقعا الأسوأ عاجل: فشل عملية عسكرية واسعة اشرف عليها «حاكم صنعاء» لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب مجموعة حوثية بكامل عدتها وعتادها تسلم نفسها للجيش جنوب مأرب وقائد عسكري يعلن عن عملية عسكرية عكسية نوف القحطاني خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة بالسعودية في ظروف غامضة

تحسن كبير في قيمة الريال اليمني والدولار يفقد نحو 150 ريالاً من قيمته.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 1722

سجل الريال اليمني تحسنا كبيرا أمام سلة العملات الأجنبية، متأثرا بالاجراءات الاخيرة للحكومة والبنك المركزي اليمني.

وتراجع الدولار الى 1240 ريالاً بعد ان كان قد بلغ نهاية الاسبوع المنصرم 1385، فيما تراجع سعر الريال السعودي 324 ريالا بعد ان كان بـ364 ريالا.

أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، الثلاثاء 19 اكتوبر/تشرين الأول 2021م:

* صنعاء*

الدولار
بيع 602
شراء 600

السعودي
بيع 159
شراء 158

* عدن*

الدولار
بيع 1240
شراء 1230

السعودي
بيع 328
شراء 324

إقراء أيضاً
الخارجية الأميركية تكشف عن موقفها من تصعيد الحوثيين باتجاه مارب وملف انها الحرب
المجتمع المدني ينتفض بمحافظة مأرب ويوجه دعوة خاصة للأمم المتحدة
مصدر اقتصادي يؤكد فشل حكومة معين في انقاذ العملة ويوضح سبب انهيارها المتسارع متوق
عاجل: فشل عملية عسكرية واسعة اشرف عليها «حاكم صنعاء» لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي
مجموعة حوثية بكامل عدتها وعتادها تسلم نفسها للجيش جنوب مأرب وقائد عسكري يعلن عن
توجيهات حكومية لتخفيف معاناة سفر المواطنين في تعز وأوجه صرف مبلغ أكثر من 2 مليار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس