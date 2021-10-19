تحسن كبير في قيمة الريال اليمني والدولار يفقد نحو 150 ريالاً من قيمته.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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سجل الريال اليمني تحسنا كبيرا أمام سلة العملات الأجنبية، متأثرا بالاجراءات الاخيرة للحكومة والبنك المركزي اليمني.
وتراجع الدولار الى 1240 ريالاً بعد ان كان قد بلغ نهاية الاسبوع المنصرم 1385، فيما تراجع سعر الريال السعودي 324 ريالا بعد ان كان بـ364 ريالا.
أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، الثلاثاء 19 اكتوبر/تشرين الأول 2021م:
* صنعاء*
الدولار
بيع 602
شراء 600
السعودي
بيع 159
شراء 158
* عدن*
الدولار
بيع 1240
شراء 1230
السعودي
بيع 328
شراء 324