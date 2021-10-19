تحسن كبير في قيمة الريال اليمني والدولار يفقد نحو 150 ريالاً من قيمته.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سجل الريال اليمني تحسنا كبيرا أمام سلة العملات الأجنبية، متأثرا بالاجراءات الاخيرة للحكومة والبنك المركزي اليمني.

وتراجع الدولار الى 1240 ريالاً بعد ان كان قد بلغ نهاية الاسبوع المنصرم 1385، فيما تراجع سعر الريال السعودي 324 ريالا بعد ان كان بـ364 ريالا.

أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، الثلاثاء 19 اكتوبر/تشرين الأول 2021م:

* صنعاء*

الدولار

بيع 602

شراء 600

السعودي

بيع 159

شراء 158

* عدن*

الدولار

بيع 1240

شراء 1230

السعودي

بيع 328

شراء 324