عاجل: فشل عملية عسكرية واسعة اشرف عليها «حاكم صنعاء» لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب مجموعة حوثية بكامل عدتها وعتادها تسلم نفسها للجيش جنوب مأرب وقائد عسكري يعلن عن عملية عسكرية عكسية نوف القحطاني خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة بالسعودية في ظروف غامضة مركز الملك سلمان يقدم إغاثة لمئات الأسر التي نزحت جراء التصعيد الحوثي جنوبي مأرب توجيهات حكومية لتخفيف معاناة سفر المواطنين في تعز وأوجه صرف مبلغ أكثر من 2 مليار ريال وجه به الرئيس هجوماً خاطفا لإبطال الجيش في الضالع وسط انهيارات في صفوف المليشيات الحوثية تعرف على النجم الفرنسي الذي أنقذ فريقة من الخسارة بهدف قاتل أردوغان في خطاب تاريخي ينتقد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي وصفها بالحفنة إسرائيل تقر ميزانية الحرب وتخصص 5مليارات لضرب المنشآت النووية الإيرانية روسيا تطرد بعثة الناتو رداً على إتهامها بالتجسس
أكدت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء فشل عملية عسكرية حوثية لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب، أشرف عليها(حاكم صنعاء) المدعو حسن ايرلو سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء.
وافادت المصادر لموقع مأرب برس بأن عملية عسكرية واسعة، استمر الاعداد لها طيلة الايام الخمسة الماضية من قبل المليشيا الحوثية، استهدفت جبهة الجوبة.
وانطلقت العملية-بحسب ذات المصادر-قبيل فجر اليوم ،واستمرت المعارك حتى الظهر ، حيث كثفت المليشيات الحوثية هجومها على الميمنة والميسرة لكن منطقة القلب كانت الأكثر عنفا .
المصادر العسكرية أكدت لمأرب برس أن عشرات الجثث مرمية في الوديان والشعاب حتى الآن واعداد كبيرة من الجرحى.
وأكدت ايضا أن ،الهدف من عملية اليوم كان لحسم معركة الجوبة، لكن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر فادحة في صفوف مقاتليها ،اضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.
كما شن الطيران عدة غارات استهدفت تعزيزات و َالبات عسكرية حوثية.
في الاثناء تشن قوات الجيش، هجوما معاكسا على مواقع المليشيات الحوثية، في ذات الجبهة.
وكان قائد عسكري في الجيش الوطني، اعلن تنفيذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء ،تمنكت قوات الشرعية خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.
وقال ان قوات الجيش تمكنت من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران،وفقا لموقع الجيش.