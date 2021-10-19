عاجل: فشل عملية عسكرية واسعة اشرف عليها «حاكم صنعاء» لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 1350

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء فشل عملية عسكرية حوثية لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب، أشرف عليها(حاكم صنعاء) المدعو حسن ايرلو سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء.

وافادت المصادر لموقع مأرب برس بأن عملية عسكرية واسعة، استمر الاعداد لها طيلة الايام الخمسة الماضية من قبل المليشيا الحوثية، استهدفت جبهة الجوبة.

وانطلقت العملية-بحسب ذات المصادر-قبيل فجر اليوم ،واستمرت المعارك حتى الظهر ، حيث كثفت المليشيات الحوثية هجومها على الميمنة والميسرة لكن منطقة القلب كانت الأكثر عنفا .

المصادر العسكرية أكدت لمأرب برس أن عشرات الجثث مرمية في الوديان والشعاب حتى الآن واعداد كبيرة من الجرحى.

وأكدت ايضا أن ،الهدف من عملية اليوم كان لحسم معركة الجوبة، لكن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر فادحة في صفوف مقاتليها ،اضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

كما شن الطيران عدة غارات استهدفت تعزيزات و َالبات عسكرية حوثية.

في الاثناء تشن قوات الجيش، هجوما معاكسا على مواقع المليشيات الحوثية، في ذات الجبهة.

وكان قائد عسكري في الجيش الوطني، اعلن تنفيذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء ،تمنكت قوات الشرعية خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وقال ان قوات الجيش تمكنت من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران،وفقا لموقع الجيش.