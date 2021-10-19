عاجل: فشل عملية عسكرية واسعة اشرف عليها «حاكم صنعاء» لإسقاط مديرية الجوبة جنوبي مأرب مجموعة حوثية بكامل عدتها وعتادها تسلم نفسها للجيش جنوب مأرب وقائد عسكري يعلن عن عملية عسكرية عكسية نوف القحطاني خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة بالسعودية في ظروف غامضة مركز الملك سلمان يقدم إغاثة لمئات الأسر التي نزحت جراء التصعيد الحوثي جنوبي مأرب توجيهات حكومية لتخفيف معاناة سفر المواطنين في تعز وأوجه صرف مبلغ أكثر من 2 مليار ريال وجه به الرئيس هجوماً خاطفا لإبطال الجيش في الضالع وسط انهيارات في صفوف المليشيات الحوثية تعرف على النجم الفرنسي الذي أنقذ فريقة من الخسارة بهدف قاتل أردوغان في خطاب تاريخي ينتقد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي وصفها بالحفنة إسرائيل تقر ميزانية الحرب وتخصص 5مليارات لضرب المنشآت النووية الإيرانية روسيا تطرد بعثة الناتو رداً على إتهامها بالتجسس
تمكنت قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي مأرب، بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي التابعة لإيران.
ونقل موقع الجيش عن قيادي عسكري، قوله أن الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.
وقال أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
واشار إلى أن المليشيات منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري.
وأشاد بالدور الكبير والمباشر لطيران التحالف العربي الذي كان حاضراً بقوة في معركة اليوم، مستهدفاً تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية القادمة إلى ذات الجبهة.