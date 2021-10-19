مجموعة حوثية بكامل عدتها وعتادها تسلم نفسها للجيش جنوب مأرب وقائد عسكري يعلن عن عملية عسكرية عكسية

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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تمكنت قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي مأرب، بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

ونقل موقع الجيش عن قيادي عسكري، قوله أن الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وقال أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واشار إلى أن المليشيات منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري.

وأشاد بالدور الكبير والمباشر لطيران التحالف العربي الذي كان حاضراً بقوة في معركة اليوم، مستهدفاً تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية القادمة إلى ذات الجبهة.