نوف القحطاني خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة بالسعودية في ظروف غامضة

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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مرّت أكثر من 35 ساعة على اختفاء الطفلة السعودية نوف القحطاني البالغة من العمر 11 عاماً، وذلك في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض، وسط عمليات بحث وتحرٍّ تقوم بها الجهات الأمنية.

ودشّن مغردون على موقع التواصل "تويتر" حملة تضامن للبحث عنها، مطلقين وسم #المفقودة_نوف_القحطاني، مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

من جانبه، أوضح ثاني القحطاني شقيق الطفلة نوف لـ"العربية.نت"، تفاصيل ما حدث في يوم اختفائها.

"خرجت ولم تعد"

وقال "أتى والداي وثلاثة من أشقائي من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للوالد في أحد المستشفيات، في حين شقيقتي نوف ارتدت عباءتها السوداء وخرجت من المنزل صباح أمس لرمي النفايات ولكنها لم تعد".

وأضاف: "منذ 35 ساعة ونحن نبحث عن شقيقتي ولم نجد لها أي أثر، فوالدي كبير في السن ولم يتم إخباره باختفائها خوفاً على صحته".

إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل في السعودية اليوم الثلاثاء باختفاء الطفلة نوف، معبرين عن أمنياتهم بسرعة رجوعها إلى ذويها، في الوقت الذي راجت صورتها وسط تفاعل واسع من النشطاء في طلب البحث عنها والعثور عليها.