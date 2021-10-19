نوف القحطاني خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة بالسعودية في ظروف غامضة استجابة سريعة من مركز الملك سلمان في إغاثة مئات الأسر التي نزحت جراء التصعيد الحوثي جنوبي مأرب توجيهات حكومية لتخفيف معاناة سفر المواطنين في تعز وأوجه صرف مبلغ أكثر من 2 مليار ريال وجه به الرئيس هجوماً خاطفا لإبطال الجيش في الضالع وسط انهيارات في صفوف المليشيات الحوثية تعرف على النجم الفرنسي الذي أنقذ فريقة من الخسارة بهدف قاتل أردوغان في خطاب تاريخي ينتقد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي وصفها بالحفنة إسرائيل تقر ميزانية الحرب وتخصص 5مليارات لضرب المنشآت النووية الإيرانية روسيا تطرد بعثة الناتو رداً على إتهامها بالتجسس ممارسات المليشيات الإنقلابية القمعية تهدد بمجاعة وكارثية إنسانيةباليمن وسط صمت دولي الجيش الوطني يعلن مصرع رئيس هيئة الأركان للمليشيات الحوثية أبو صالح المداني في مأرب
مرّت أكثر من 35 ساعة على اختفاء الطفلة السعودية نوف القحطاني البالغة من العمر 11 عاماً، وذلك في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض، وسط عمليات بحث وتحرٍّ تقوم بها الجهات الأمنية.
ودشّن مغردون على موقع التواصل "تويتر" حملة تضامن للبحث عنها، مطلقين وسم #المفقودة_نوف_القحطاني، مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.
من جانبه، أوضح ثاني القحطاني شقيق الطفلة نوف لـ"العربية.نت"، تفاصيل ما حدث في يوم اختفائها.
"خرجت ولم تعد"
وقال "أتى والداي وثلاثة من أشقائي من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للوالد في أحد المستشفيات، في حين شقيقتي نوف ارتدت عباءتها السوداء وخرجت من المنزل صباح أمس لرمي النفايات ولكنها لم تعد".
وأضاف: "منذ 35 ساعة ونحن نبحث عن شقيقتي ولم نجد لها أي أثر، فوالدي كبير في السن ولم يتم إخباره باختفائها خوفاً على صحته".
إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل في السعودية اليوم الثلاثاء باختفاء الطفلة نوف، معبرين عن أمنياتهم بسرعة رجوعها إلى ذويها، في الوقت الذي راجت صورتها وسط تفاعل واسع من النشطاء في طلب البحث عنها والعثور عليها.