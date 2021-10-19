هجوماً خاطفا لإبطال الجيش في الضالع وسط انهيارات في صفوف المليشيات الحوثية

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شنت وحدات تابعة للجيش والمقاومة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء عملية إغارة واسعة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في بالضالع.
وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع خلال تغريده له على تويتر، أن وحدات تابعة للقوات الحكومية نفذت عمليات إغارة واسعة ضد مواقع ميليشيات الحوثي في قطاع الفاخر وباب غلق، مشيراً إلى أنه تم تحقيق غالبية الأهداف الاستراتيجية فيما لا تزال المواجهات مشتعلة حتى اللحظة.
وأفادت المصادر العسكرية أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تمكنت من تحرير "جبل قرحة" في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع جنوب البلاد بعد مواجهات عنيفة