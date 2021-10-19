أردوغان في خطاب تاريخي ينتقد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي وصفها بالحفنة

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصير الإنسانية يجب ألا يترك تحت رحمة "حفنة من الدول" المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان أمام البرلمان الأنغولي خلال زيارته إلى هذا البلد الإفريقي: "مصير الإنسانية لا يمكن ولا يجب أن يترك تحت رحمة حفنة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وفي حين أن العالم يتغير، والدبلوماسية والتجارة والعلاقات الدولية تمر بتحولات جذرية، من غير المعقول أن بنية الأمن العالمي لا تزال كما في السابق".

ورأى الرئيس التركي أن الإحجام عن الاستماع إلى مطالب التغيير يعني "محاولات دائبة للحفاظ على الوضع الراهن الذي تكون بعد الحرب العالمية الثانية".

وأشار أردوغان في الوقت ذاته إلى أن "العالم اليوم أكثر من خمسة"، أي الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق عن وجود خارطة طريق تهدف إلى "حجر" الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في "الزاوية" بهدف توسيع حقوق الأعضاء الآخرين في هذه المنظمة الدولية