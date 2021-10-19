روسيا تطرد بعثة الناتو رداً على إتهامها بالتجسس

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ردا على اتهام دبلوماسييها بالتجسس، علقت روسيا أمس ، عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأغلقت مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو، بعد سحب أوراق اعتماد 8 مندوبين روس لدى الناتو بتهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده أغلقت ممثلية الناتو في موسكو، وعلقت عمل بعثتها لدى الحلف، لافتا إلى أن روسيا قررت تعليق أنشطة بعثتها في الناتو ابتداء من شهر نوفمبر القادم، ردا على طرد الحلف 8 روس من أعضاء البعثة.

واعتبر لافروف أن الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوفرة، معلنا أن العاملين ضمن البعثة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في موسكو سيتم تجريدهم من تصاريحهم اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وأفاد بأن الناتو يمكن أن يتواصل مع روسيا عبر السفارة في بروكسل إذا لزم الأمر.

وطرد حلف شمال الأطلسي هذا الشهر 8 من أعضاء البعثة الروسية، متهما إياهم بأنهم ضباط مخابرات روس، وقلص عدد المناصب إلى النصف لتصبح 10 أفراد بدلا من 20 فردا