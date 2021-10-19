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الجيش الوطني يعلن مصرع رئيس هيئة الأركان للمليشيات الحوثية أبو صالح المداني في مأرب

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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لقي اثنان من القيادات العسكرية الميدانية البارزة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهما في المعارك الدائرة مع قوات الجيش الوطني بجبهات محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وأفاد نائب رئيس المركز الإعلامي للجيش الوطني المقدم صالح القطيبي امس الاثنين بأن المدعو "أبو صالح المداني"، المعين من الميليشيات الحوثية في منصب "نائب رئيس هيئة الأركان"، قُتل مع عدد من مرافقيه في جبهات مأرب.

وذكر القطيبي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن القيادي الحوثي "محمد حسين البنوس"، المعين في منصب "قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت"، لقي مصرعه هو الآخر في نفس الجبهة.

 من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدعو "أبو عبدالله المداني" لقي مصرعه بغارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية، فيما تحدثت عن مصرع "محمد حسين البنوس" في عملية نوعية لـ"قوات المهام الخاصة" ما بين محافظتي مأرب والبيضاء

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