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ثغرة أمنية.. «هاكرز» يهددون بتصويرك من جوالك

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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اكتشف خبير ومتخصص في الأمن السيبراني ثغرة «خطيرة» في تطبيق «سفاري» الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.

 

وحسب ما ذكر موقع «ماشابل»، فإن «الهاكرز» قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع «ماك» و«آي أو إس»، وأوضح أنه من خلال هذه الثغرة بإمكان المخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، بعد ذلك يصبح «الهاكرز» قادراً على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته، سواء كانت «آيباد» أو «آيفون» أو «ماك».

 

وبحسب سكاي نيوز ذكر الباحث الأمني ريان بيكرن، وهو مكتشف الثغرة، أن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.

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