ثغرة أمنية.. «هاكرز» يهددون بتصويرك من جوالك «فيسبوك» يدرج كيانات على قائمة «شديدي الخطورة».. تعرَّف عليها زعيم ميليشيات حزب الله يطلق تحريضًا طائفيًا ضد حزب القوات اللبنانية رابطة الأندية تعلن موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري دولة خليجية تتصدر المركز الأول في الصادرات لإيران بأكثر من 7 مليارات دولار مصرع قيادي حوثي رفيع وأحد أبرز مسؤولي معارك جنوب مأرب بعملية نوعية لقوات المهام الخاصة حماس تتحدث عن صفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شهادات وتسريبات ووثائق سرية.. تحقيق يكشف تفاصيل مخططات إماراتية مُبكرة للسيطرة على ”سقطرى“ فستان يحتحز الفنانة المغربية شذى حسون ويمنعها من الوصول إلى مهرجان فني فستان يحتحز الفنانة المغربية شذى حسون ويمنعها من الوصول إلى مهرجان فني
اكتشف خبير ومتخصص في الأمن السيبراني ثغرة «خطيرة» في تطبيق «سفاري» الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.
وحسب ما ذكر موقع «ماشابل»، فإن «الهاكرز» قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع «ماك» و«آي أو إس»، وأوضح أنه من خلال هذه الثغرة بإمكان المخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، بعد ذلك يصبح «الهاكرز» قادراً على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته، سواء كانت «آيباد» أو «آيفون» أو «ماك».
وبحسب سكاي نيوز ذكر الباحث الأمني ريان بيكرن، وهو مكتشف الثغرة، أن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.