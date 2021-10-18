زعيم ميليشيات حزب الله يطلق تحريضًا طائفيًا ضد حزب القوات اللبنانية

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حرض زعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، الشارع المسيحي في لبنان، على حزب القوات اللبنانية، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الطيونة والتي راح ضحيتها 7 أشخاص.
وقال حسن نصر الله في تصريحات تلفزيونية، إن «حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب سمير جعجع يقدمون أنفسهم على أنهم مدافعين عن المسيحيين في لبنان»، مضيفًا أن «البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية».
وأضاف: «كل المواقف الصادرة عن حزب القوات من بيانات وجلسات خاصة وتعبئة تؤكد هذا المعنى وهو ما ينسجم مع التسليح والتدريب»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يوضح وجود ميليشيا مسلحة تتبع حزب القوات.
وحاول نصرالله تحريض الشارع المسيحي بلبنان ضد حزب القوات، معتبراً أن «حزب القوات اللبنانية ورئيسه أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان»، كما اتهم حزب القوات اللبنانية بدعم الإرهاب في سوريا وبالتحالف مع داعش وجبهة النصرة، وفقًا للعربية.
وهدد نصر الله قائلاً إن ميليشيا حزب الله لديها 100 ألف مقاتل، لكن أكد أنه لا يهدد بحرب أهلية.