رابطة الأندية تعلن موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة في الدوري المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات أول 8 جولات من مسابقة الدوري للموسم الجديد 2021-2022.
وحسب "بوابة الأهرام" المصرية، قررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة، يوم الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتنطلق مواعيد مباريات الدوري يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي ستشهد 3 مباريات، حيث تبدأ البطولة بمواجهة البنك الأهلي مع طلائع الجيش وستقام على ملعب بتروسبورت، في الساعة الثالثة عصرًا، ثم ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد، ثم مواجهة الصاعدين فيوتشر وفاركو.
وتقام باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري، يوم الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات ستجمع المقاولون العرب مع الشرقية للدخان، والجونة مع سيراميكا كليوباترا، في حين سيكون اللقاء الثالث بين الزمالك وإنبي.
وستقام ضمن الجولة نفسها مباراتان في يوم الأربعاء، بمواجهة بيراميدز مع مصر المقاصة، ولقاء قمة الأسبوع بين الإسماعيلي والأهلي في الثامنة مساءً، على أن تختتم المباريات يوم الخميس بمواجهة المصري وغزل المحلة.