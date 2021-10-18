دولة خليجية تتصدر المركز الأول في الصادرات لإيران بأكثر من 7 مليارات دولار

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الجمارك الإيرانية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد المصدرة الأولى لإيران، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي، بقيمة تخطت 7 مليارات دولار.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، الأحد، أن واردات البلاد من الإمارات بلغت 7 مليارات و305 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح "لطيفي" أن تركيا حلت ثانية بمليارين و435 مليوناً، ثم روسيا بـ639 مليوناً، والعراق 499 مليوناً، وعُمان 270 مليوناً.

وأشار إلى أن دول باكستان وكازاخستان وأذربيجان وتركمنستان وأرمينيا والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين، وأخيراً السعودية من دون بيع أي سلعة لإيران.

وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الـ15 الجارة لها بلغ أكثر من 47 مليون طن، بقيمة 22 ملياراً و588 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 21 مارس الماضي.

وأوضح أن صادرات إيران للدول الـ15 الجارة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت 36 مليوناً و87 ألفاً و373 طناً من السلع، بقيمة 11 ملياراً و218 مليوناً و138 ألف دولار.

ولفت إلى أن هذا الرقم يشكل 51.5% من حيث القيمة من إجمالي صادرات البلاد، التي بلغت 21 ملياراً و805 ملايين و611 ألف دولار.

وكشف أن العراق يأتي في طليعة المستوردين من إيران بـ3 مليارات و840 مليون دولار، ثم تركيا 2 مليار و308 ملايين، والإمارات بـ2 مليار و243 مليوناً، وأفغانستان بـ999 مليوناً، وباكستان بـ544 مليوناً، وعُمان بـ277 مليوناً.

كما حلت روسيا ضمن القائمة بـ270 مليوناً، وأذربيجان بـ212 مليوناً، وأرمينيا بـ156 مليوناً، وتركمانستان بـ145 مليوناً، وكازاخستان بـ80 مليوناً، وقطر بـ75 مليوناً، والكويت بـ65 مليوناً، فيما تظهر البحرين ضمن اللائحة بـ3 ملايين، فالسعودية 39 ألف دولار.

وفي 20 سبتمبر الجاري، أعرب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي؛ "نظراً إلى ما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانات كبيرة".