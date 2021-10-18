مصرع قيادي حوثي رفيع وأحد أبرز مسؤولي معارك جنوب مأرب بعملية نوعية لقوات المهام الخاصة

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 18 اكتوبر/تشرين الأول، بمصرع قيادي حوثي رفيع، بعملية نوعية لكتيبة المهام الخاصة جنوب غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان القيادي الحوثي المدعو ابراهيم حمود الخالد، مساعد قائد غرفة العمليات المشتركة ومسؤول شعبة الاتصالات بمحور مأرب، لقي مصرعه بعملية نوعية لقوات المهام الخاصة، نفذتها في مركز الاسعاف الحربي بمديرية ”ماهلية“ جنوب غرب مأرب.

يذكر ان ”الخالد“، تولى عدد من المهام قبل تعيينه في غرفة العمليات المشتركة، حيث كان قائد المجموعة الرابعة بمركز التدريب التابع للمنطقة الخامسة، ثم قائد الاستطلاع بمحور حيران، ثم كلف مؤخرا بتولي مسؤولية شعبة الاتصالات العسكرية بمحور مأرب.

وفي وقت سابق اليوم، وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان القيادي الحوثي المدعو ”أبو عبدالله المداني“ المنتحل صفة نائب رئيس هيئة الاركان في القوات الحوثية، قتل مع مرافقيه بغارت لطيران التحالف العربي في مديرية العبدية.

كما لقي القيادي الحوثي المدعو محمد حسين البنوس، المنتحل صفة قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت، لقي مصرعه في عملية نوعية لقوات المهام الخاصة جنوبي مأرب. بحسب المصادر ذاتها.