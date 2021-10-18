حماس تتحدث عن صفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، عن وجود اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عقد صفقة تبادل أسرى قريبا.

ولفتت حماس إلى أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وأكدت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لها بال حتى ينال أسراها الحرية، قائلة: «إننا على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها».

وسبق أن وقعت دولة الكيان الصهيوني صفقة تبادل للأسرى في 11 أكتوبر 2011 برعاية مصرية، أطلقت عليها حركة حماس «وفاء الأحرار»، حيث أفُرج عن 1027 أسيرًا وأسيرة مقابل الجندي في سلاح المدفعية الإسرائيلية جلعاد شاليط.

وتحتجز السلطات الصهيونية المحتلة، اليوم، نحو 4500 أسير، بينهم قرابة 200 طفل و38 أسيرة، و500 معتقل إداري، ومن بين الأسرى هناك قرابة 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.