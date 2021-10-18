شهادات وتسريبات ووثائق سرية.. تحقيق يكشف تفاصيل مخططات إماراتية مُبكرة للسيطرة على ”سقطرى“ فستان يحتحز الفنانة المغربية شذى حسون ويمنعها من الوصول إلى مهرجان فني فستان يحتحز الفنانة المغربية شذى حسون ويمنعها من الوصول إلى مهرجان فني نتائج صادمة لاستطلاعات في تركيا.. هل يفوز أردوغان مجددا قوات ”الشرعية“ تخوض معارك ضارية جنوب مأرب لماذا تعترض مصر على صفقة "بيرقدار" التركية وزير الخارجية يبلغ ”الهجرة الدولية“ بخطورة الوضع في ”العبدية“ ورشة علمية بجامعة إقليم سبأ لمناقشة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج الطب والجراحة الحوثيون يعلنون الافراج عن 761 سجيناً أمريكا تلوح بـ”عصى العقوبات“ لإجبار الحوثيين على السلام
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لحادثة طريفة تعرضت لها الفنانة المغربية-العراقية شذى حسون أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر.
وأظهر المقطع المنشور الفنانة المزدادة بالدار البيضاء، تصل في إحدى السيارات جالسة على المقعد الخلفي وإذ بالباب الخلفي للسيارة يُغلَق على فستانها الذي ظلّ عالقاً لمدة من الوقت، فعلقت حسون بالتالي في السيارة.
وتشارك شذى حسون في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر وتجري حوارات إعلامية عدّة منذ