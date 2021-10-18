فستان يحتحز الفنانة المغربية شذى حسون ويمنعها من الوصول إلى مهرجان فني

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لحادثة طريفة تعرضت لها الفنانة المغربية-العراقية شذى حسون أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وأظهر المقطع المنشور الفنانة المزدادة بالدار البيضاء، تصل في إحدى السيارات جالسة على المقعد الخلفي وإذ بالباب الخلفي للسيارة يُغلَق على فستانها الذي ظلّ عالقاً لمدة من الوقت، فعلقت حسون بالتالي في السيارة.

وتشارك شذى حسون في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مصر وتجري حوارات إعلامية عدّة منذ