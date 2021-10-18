قوات ”الشرعية“ تخوض معارك ضارية جنوب مأرب

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وثق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، الاثنين 18 اكتوبر/تشرين الأول، جانبا من المعارك الليلية التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيا الحوثية جنوبي مأرب، حيث تكبدت الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأعلن الجيش الوطني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق "الجوبة" و"ملعاء" بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي.

ودمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات الانقلابية في منطقة "العقبة"، التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

ومع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وحذر مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب من استمرار الحوثيين في منع المدنيين من الخروج من مديرية العبدية إلى مناطق آمنة، واختطاف العشرات من سكان القرى المحيطة بالمديرية.

وأكد ارتكاب ميليشيا الحوثي جرائم ضد الإنسانية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى تصفية جسدية ضد مدنيين في قرى محيطة في اختراق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.