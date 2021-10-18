ورشة علمية بجامعة إقليم سبأ لمناقشة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج الطب والجراحة

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقامت كلية الطب بجامعة إقليم سبأ اليوم ورشةً علميةً لمناقشة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج الطب والجراحة بهدف رفع جودة الأداء الأكاديمي للبرنامج وتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات التعليم والبحث والخدمات الصحية.

وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الی أهمية التميُز في التعليم الطبي والبحث العلمي من أجل إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق المعايير المهنية بما يلبي حاجة المجتمع علی المستوی المحلي والإقليم.

وخلال الندوة التي حضرها مدير هيئة مستشفی مأرب العام الدكتور محمد القباطي وعميد كلية الطب الدكتورة أماني أحمد ، أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور حسين الموساي أن كلية الطب بالجامعة تسعی لإعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات الطب البشري من أجل تدعيم الخدمات الصحيةورفع مستوی جودتها.

وكرست الورشة لمناقشة الموجهات الاستراتيجية لبرنامج الطب والجراحة ورؤية البرنامج ورسالته لتزويد الطلاب بالعلوم والمعارف المتعلقة بصحة المجتمع وتدعيم الطلاب بالمهارات السريرية اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية للفرد والمجتمع بالإضافة الی إكسابهم المهارات الذهنية لتفسير وتحليل الأعراض المرضية والربط بينها وبين التاريخ المرضي للوصول الی التشخيص المناسب وفهم أوليات الفحوصات المختبريةواختيار التحاليل الطبية.

حضر الورشة نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور علي سيف الرمال وعددا من مدراء المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.