الحوثيون يعلنون الافراج عن 761 سجيناً

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين 18 اكتوبر/تشرين الأول، الإفراج عن 761 سجينا جنائيًا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وأفادت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن "النيابة العامة في صنعاء (يسيطر عليها الحوثيون) أفرجت اليوم عن 761 سجينا بمناسبة المولد النبوي الشريف".

ونقلت الوكالة عن النائب العام (المعين من قبل الحوثيين) محمد الديلمي، قوله إن "السجناء المفرج عنهم، كانوا على ذمة قضايا جنائية، وقضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها".

وأضاف: "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يستوجب على الجميع التحرك في كل الاتجاهات من اجل إظهار مشاعر الحب وتعزيز الارتباط بالرسول الأعظم".

وعادة تبدأ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مطلع شهر ربيع الأول (هجريا)، وتُختتم في الثاني عشر منه.