أمريكا تلوح بـ”عصى العقوبات“ لإجبار الحوثيين على السلام

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لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين 18 اكتوبر/تشرين الأول، بفرض عقوبات على قيادات الحوثي في حال عدم انصياعهم إلى دعوات وقف التصعيد والانخراط في العملية السياسية لحل الأزمة اليمنية.
وقال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ: "ندين بشدة الهجمات على العبدية وحان الآن وقت وقف إطلاق النار".
وأشار إلى واشنطن ستكثف جهودها مع جميع الأطراف الفاعلة في الملف اليمني، لدفع الحوثيين إلى وقف الحرب "الوحشية" في كامل الأرض اليمنية.
وقال إن بلاده ستستمر في التواصل مع المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والأطراف المحلية والإقليمية لوقف الحرب في اليمن والدخول في عملية سياسية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم العقوبات ضد قيادات الحوثي إذا لزم الأمر.
وذكر المسؤول الأمريكي أن جهود الولايات المتحدة تنصب في الأثناء على معالجة الأزمة الانسانية وتداعيات الانهيار الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق على دعم الحكومة اليمنية في جهودها الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين.
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن التحركات الأمريكية المكثفة في الملف اليمني، كأكثر الأطراف الدولية فاعلية.