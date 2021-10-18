مستجدات من العبدية جنوبي مأرب.. المليشيات تختطف مسئولا محليا وتقوم بتصفية الجرحى وتقتل طفلا عمره 12 عاما

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اختطفت مليشيا الحوثي مدير مديرية العبدية (جنوبي مأرب)، وقامت بتصفية عدد من الجرحى، فيما بات مصير عدد من القيادات القبلية والعسكرية والمحلية مجهولاً بعد سيطرة المليشيا على أجزاء من المديرية.

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية، عن مصدر محلي القول أن جماعة الحوثي داهمت، الأحد، منزل مدير عام مديرية العبدية أحمد الثابتي، واعتقلته واقتادته باتجاه العاصمة صنعاء.

وأكد أحد أقارب الثابتي، تعرضه للاعتقال من قبل الحوثيين بعد مداهمة منزله في مديرية العبدية.

وأكد المصدر المحلي أن مصير عدد من القيادات العسكرية والقبلية وقيادات في السلطة المحلية بالمديرية "مازال مجهولا".

في السياق، قال مصدر في مكتب وزارة الصحة بمحافظة مأرب، إنه تم الإبلاغ عن وفاة 27 جريحا من أفراد الجيش والمقاومة خلال اليومين الماضيين بعضهم متأثرين بجروحهم، وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية من قبل مسلحي الحوثي في مديرية العبدية،وفق الوكالة.

وكانت منظمة حماية للتوجه المدني والتي تتخذ من مأرب مقرا لها، قالت في سلسلة تغريدات على تويتر "إنها تلقت بلاغات تفيد عن أعمال انتقامية يمارسها الحوثيون بحق السكان في مديرية العبدية".

وأشارت إلى أن "هذه الأعمال شملت مداهمة المنازل واختطاف عدد من الجرحى ونهب ممتلكات خاصة منها المركبات ومحتويات البيوت وإحراق المحاصيل الزراعية".

وأكدت قيام مليشيا الحوثي قتلت طفل يبلغ أثنا عشر عاما في إحدى القرى المديرية، وسط فرار عشرات الأسر من قراها وديارها في موجة نزوح داخلي بالشعاب والأودية، بينما يعيشون وضع مأساوي، حيت أصبحت الأشجار والأكواخ مساكنهم الجديدة.

ومنذ نحو شهر تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية حصاراً خانقاً على مديرية العبدية وقامت بقصف أحياء وقرى المديرية بما في ذلك مستشفاها الوحيد بالصواريخ وقذائف المدفعية.