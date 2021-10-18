الجهاد الإسلامي : أسرى إسرائيلون جدد سيكون في قبضة المقاومة

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية خالد البطش، إن "أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة حتى نطلق سراح كافة الأسرى".

إقرأ المزيد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة الجهاد الإسلامي" تلوح بـ"الحرب" مع إسرائيل وأضاف البطش: غدا أسرى من كافة الفصائل سينضمون لإضراب الأسرى.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، "لن نترك أسرانا بالسجون ولن نقبل باستمرار الإجراءات التنكيلية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وقال البطش "ندعو أبناء شعبنا في كل الساحات إلى البدء بالفعاليات للضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى".

ويبلغ عدد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، داخل السجون الإسرائيلية، نحو 400 شخص، حسب أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني