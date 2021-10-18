الجهاد الإسلامي : أسرى إسرائيلون جدد سيكون في قبضة المقاومة بعد أنباء عن إطلاق صاروخي برأس نووي بكين تكشف الحقيقة قرارات روسية جديدة تخص أقاري المقيمين لديها مصرع 2 من كبار قيادات الحوثي جنوبي مأرب الآلاف في مساجد ”تريم“ بحضرموت يحيون ذكرى المولد النبوي الحكومة تشيد بنجاحات الأجهزة الأمنية في حضرموت وأبين قوات الجيش تعلن عن محاولة تقدم حوثية في ”الأقروض“ بتعز مجزرة الجزائريين في باريس قصة المذبحة المنسية منذ عقود فيسبوك تستعين بجيش من المهندسين لبناء عالمها الافتراضي المليشيات الحوثية تنتقم من سكان العبدية بطريقة الخطف والنهب وإحراق محاصيل
قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية خالد البطش، إن "أسرى إسرائيليون جدد سيكونون في قبضة المقاومة حتى نطلق سراح كافة الأسرى".
إقرأ المزيد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة الجهاد الإسلامي" تلوح بـ"الحرب" مع إسرائيل وأضاف البطش: غدا أسرى من كافة الفصائل سينضمون لإضراب الأسرى.
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، "لن نترك أسرانا بالسجون ولن نقبل باستمرار الإجراءات التنكيلية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال".
وقال البطش "ندعو أبناء شعبنا في كل الساحات إلى البدء بالفعاليات للضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى".
ويبلغ عدد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، داخل السجون الإسرائيلية، نحو 400 شخص، حسب أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني