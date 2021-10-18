الجهاد الإسلامي : أسرى إسرائيلون جدد سيكون في قبضة المقاومة بعد أنباء عن إطلاق صاروخي برأس نووي بكين تكشف الحقيقة قرارات روسية جديدة تخص أقاري المقيمين لديها مصرع 2 من كبار قيادات الحوثي جنوبي مأرب الآلاف في مساجد ”تريم“ بحضرموت يحيون ذكرى المولد النبوي الحكومة تشيد بنجاحات الأجهزة الأمنية في حضرموت وأبين قوات الجيش تعلن عن محاولة تقدم حوثية في ”الأقروض“ بتعز مجزرة الجزائريين في باريس قصة المذبحة المنسية منذ عقود فيسبوك تستعين بجيش من المهندسين لبناء عالمها الافتراضي المليشيات الحوثية تنتقم من سكان العبدية بطريقة الخطف والنهب وإحراق محاصيل
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن اختبار بكين لصاروخ برأس نووي بشكل سري.
وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أن المعلومات المنشورة غير دقيقة حيث قامت بكين باختبار مركبة فضائية في أواخر أغسطس/آب وليس صاروخا برأس نووي أسرع من الصوت.
وأضاف المتحدث قائلا: "وفقا للبيانات المتاحة، كانت هذه الاختبارات الروتينية تتعلق بالمركبة الفضائية".
وأشار إلى أن الاختبارات أجريت من أجل اختبار تكنولوجيا الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام، وهو أمر مهم لتقليل تكاليف التشغيل.
وشدد على أن "الصين ستواصل العمل مع الدول الأخرى بشأن الاستخدام السلمي للفضاء لصالح البشرية جمعاء".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن الصين أجرت تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت وقادر على حمل رأس نووي في شهر أغسطس/آب الفائت.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها نقلا عن مصادر خاصة أن الصاروخ الذي تم إطلاقه في عملية سرية وبدون متابعة إعلامية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي لم يصبه وحلق على بعد 32 كيلومتر عنه