مصرع 2 من كبار قيادات الحوثي جنوبي مأرب

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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 18 اكتوبر/تشرين الأول، بمصرع اثنين من كبار قيادات جماعة الحوثي الانقلابية، بمعارك مع قوات الجيش الوطني جنوب مأرب (شمال شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان القيادي الحوثي المدعو ”أبو عبدالله المداني“ المنتحل صفة نائب رئيس هيئة الاركان في القوات الحوثية، قتل مع مرافقيه بغارت لطيران التحالف العربي في مديرية العبدية.
كما لقي القيادي الحوثي المدعو محمد حسين البنوس، المنتحل صفة قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت، لقي مصرعه في عملية نوعية لقوات المهام الخاصة جنوبي مأرب. بحسب المصادر ذاتها.